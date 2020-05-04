Redmi Note 9s Türkiye fiyatı belli oldu
Redmi akıllı telefon ailesine geçtiğimiz Mart ayında bir yenisini daha eklemişti. Şimdiyse orta segmentin yeni oyuncusu Redmi Note 9s’in Türkiye fiyatı resmen belli oldu. Onur Binay/posta.com.tr
04 Mayıs 2020, Pazartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Redmi'nin yeni telefonu Note 9S, geçtiğimiz ay firma tarafından resmi olarak tanıtılmıştı. Cihaz şimdiyse Xiaomi Türkiye garantili olarak 64 GB depolama ile satışa sunuldu. Satış fiyatı ise 2.638 TL seviyesinde.
Telefon 6,67 inç FHD+ LCD ekran üstüne kuruluyor ve gücünü oyun performansı yüksek Snapdragon 720G işlemciden alıyor. 4 GB / 6 GB RAM ile 64 GB / 128 GB depolama (MicroSD var) sunulan Note 9S, 5.020 mAh pil üstüne kuruluyor ve 18W şarj cihazı ile geliyor.
Redmi Note 9S'in özellikleri neler?
Ekran: 6.67 inç, 395 ppi, FHD+ (2400 x 1080) LCD ekran
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
RAM: 6 GB 6 GB LPDDR4X
Depolama: 64 GB / 128 GB
Arka Kamera: 48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 + 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP f/2.4 makro, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5020 mAh
Bağlantı: WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, NavIC, çift SIM
İşletim Sistemi: Android 10
Renkler: Interstellar Black, Aurora Blue ve Glacier White
Boyutlar: 165,7 x 76,6 x 8,8 mm
Ağırlık: 209 gram