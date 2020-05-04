Redmi Note 9s Türkiye fiyatı belli oldu

Redmi'nin yeni telefonu Note 9S, geçtiğimiz ay firma tarafından resmi olarak tanıtılmıştı. Cihaz şimdiyse Xiaomi Türkiye garantili olarak 64 GB depolama ile satışa sunuldu. Satış fiyatı ise 2.638 TL seviyesinde.

Telefon 6,67 inç FHD+ LCD ekran üstüne kuruluyor ve gücünü oyun performansı yüksek Snapdragon 720G işlemciden alıyor. 4 GB / 6 GB RAM ile 64 GB / 128 GB depolama (MicroSD var) sunulan Note 9S, 5.020 mAh pil üstüne kuruluyor ve 18W şarj cihazı ile geliyor.

Redmi Note 9S'in özellikleri neler?

Ekran: 6.67 inç, 395 ppi, FHD+ (2400 x 1080) LCD ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 6 GB 6 GB LPDDR4X

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 + 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP f/2.4 makro, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5020 mAh

Bağlantı: WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, NavIC, çift SIM

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Interstellar Black, Aurora Blue ve Glacier White

Boyutlar: 165,7 x 76,6 x 8,8 mm

Ağırlık: 209 gram