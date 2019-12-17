Reebok vegan ayakkabı üretti

Dünyaca ünlü marka Reebok, vegan ayakkabı modeli The Forever Floatride GROW'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Adidas'ın 2005'ten bu yana bünyesinde bulundurduğu Reebok, 2020 sonbaharında mağaza raflarına ulaşması beklenen ilk bitki tabanlı koşu ayakkabısı Floatride GROW'ın tasarımını paylaştı. Ayakkabının üst kısmında temel olarak okaliptüs kullanıldı. Tabanı ise hint fasulyesi ve doğal kauçuktan üretildi. Vegan ayakkabı, Reebok'un ünlü Newport (NP) Classic ayakkabılarının pamuk ve mısırdan yapılan "vegan" versiyonunu satmaya başlamasından iki yıl sonraya denk geliyor. NP Classics'in daha sürdürülebilir versiyonu, atletik performans için tasarlanmayan, günlük giyilebilen bir ayakkabı modeliydi.









Reebok marka başkanı Matt O'Toole, Floatride GROW'nin sporcuların yoğun ve sürekli kullanımından kaynaklanan aşınmayı ve yıpranmayı kaldıracak kadar sağlam olduğunu belirtti. O'Toole, CNN Business'a verdiği demeçte, "Yenilik ekibinin zorlandığı konulardan biri vegan NP Classics'e eşit ya da daha iyi olması gerekliliğiydi. Aslında kendi test makinelerimiz var. Ayakkabı aynı zamanda diğer atletik ayakkabılarımızla da eşdeğer' dedi.









Reebok ve Adidas, atılan ayakkabıların ABD'deki çöplük alanlarını doldurmasıyla, uzmanların nihayetinde gelişen bitki bazlı spor ayakkabı pazarı olmasını beklediklerinin zemin katında yer almak isteyen markalardan sadece ikisi. ABD İçişleri Bakanlığı'na göre, Amerikalılar her yıl 300 milyon çift ayakkabıyı çöpe atıyor. Atılan kıyafetlerle birleştirilen EPA, bu ayakkabıların 2017'de çöplükleri dolduran 50,7 milyon ton çöpün yaklaşık 8,9 milyon tonunu (yaklaşık% 17,6'sını) oluşturduğunu söylüyor.

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