Reese Witherspoon: Tacize uğradım susturdular

Reese Witherspoon (43), yeni dizisi ‘The Morning Show’da ekran dünyasının arkasında olup bitenleri anlatıyor.

Witherspoon, dizinin senaryosunun kendisine çok tanıdık geldiğini belirtip şu önemli açıklamayı yaptı:

“Kariyerimin başı 1992’de tacize uğradım. Yapımcılar sessiz kalmamı istedi.”

Reese Witherspoon şöyle devam etti:

“İş bulabilmemin koşulu susmamdı. Ve bu kariyerimdeki tek olay değildi. Çok kez benzer cinsel saldırıya uğradım.”

Bu samimi açıklama magazin dünyasını sarstı.



