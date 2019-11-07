Reese Witherspoon: Tacize uğradım susturdular
Reese Witherspoon, kariyerimin başında tacize uğradığını itiraf etti.
Reese Witherspoon (43), yeni dizisi ‘The Morning Show’da ekran dünyasının arkasında olup bitenleri anlatıyor.
Witherspoon, dizinin senaryosunun kendisine çok tanıdık geldiğini belirtip şu önemli açıklamayı yaptı:
“Kariyerimin başı 1992’de tacize uğradım. Yapımcılar sessiz kalmamı istedi.”
Reese Witherspoon şöyle devam etti:
“İş bulabilmemin koşulu susmamdı. Ve bu kariyerimdeki tek olay değildi. Çok kez benzer cinsel saldırıya uğradım.”
Bu samimi açıklama magazin dünyasını sarstı.