Kültür & Sanat Refik Anadol "Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu" etkinliğine konuk olacak

Refik Anadol "Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu" etkinliğine konuk olacak

Kültür & Sanat

Refik Anadol 'Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu' etkinliğine konuk olacak

Görsel sanatlar alanında çalışmalar yapan sanatçı Refik Anadol, "Işık’ta Sanat Var" buluşmaları kapsamında Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları öğrencileriyle bir araya gelecek.

28 Nisan 2021, Çarşamba 21:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

"Refik Anadol ile Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu" başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 30 Nisan’da gerçekleştirilecek. Programda Refik Anadol, kendi yolculuğu ve hayallerinin gerçeğe nasıl dönüştüğü, sanatta teknolojinin ve yapay zekanın rolü, sanatın geldiği nokta, şimdi ve gelecekte sanatın nereye doğru yol aldığı gibi konuları katılımcılarla paylaşacak. YouTube üzerinden gerçekleştirecek etkinlik, "www.fmv.edu.tr/isiktasanatvararthub" linkinden de izlenebilecek.

AA

Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
‘Sinemada çocuk olmak’
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Kyoto: Rüya mı gerçek mi?
Burak Akkul
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Şule Özdemir
Balkonunuzdan dışarı baktığınızda ne görüyorsunuz?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER House of the Dragon'a adım adım yaklaşıyoruz