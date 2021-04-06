Refleks Testi ile beraber kendinizi test edebilirsiniz. Oyun yapısı ile beraber basit bir ara yüz ile beraber kolay oynayış imkanı sunuyor. Oyunu açtığınızda karşınıza 2 mod çıkacaktır. İlk modda istediğiniz süre boyunca 3 can ile reflekslerinizi test edebileceksiniz. Yer alan diğer mod da ise 50 saniyede tek canla neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Basit bir oynayış tarzı olan oyunda yeşil tuş sizi hayatta tutacak olan tuş, kırmızı buton ise canınıza mal olacak olan diğer tuş. Oyunda tatlı bir zorluk bulunuyor. Oyunun sonunda; skor ekranında Google Play Service ‘e tıkladığınızda oyunu oynayan diğer oyuncular ile kendinizi karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca buradan diğer oyuncuların puanlarını da görüntüleyebilirsiniz.

Oyuna sinirlendi polis tutukladı