Refleksif ne demek? Refleksif ne anlama gelir?
Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alan refleksif kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, refleksif ne demek? Refleksif ne alama gelir? Refleksif anlamı için haberimize bir göz atın.
20 Eylül 2020, Pazar 15:49 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan refleksif ne demek? Refleksif ne anlama gelir? Refleksif kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
Refleksif ne demek?
Düşünsellik. Bir şeyin kendi kendine dönmesidir. Bir bağlamın neden ve sonuç ilişkisinin birbirini etkileme durumudur. Refleksivite, neden ve sonuç arasındaki ilişkinin kendisine geri dönen olguların niteliği ya da neden-sonuç arasındaki döngüsel harekettir.
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