Refleksif ne demek? Refleksif ne anlama gelir?

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Refleksif ne demek?

Düşünsellik. Bir şeyin kendi kendine dönmesidir. Bir bağlamın neden ve sonuç ilişkisinin birbirini etkileme durumudur. Refleksivite, neden ve sonuç arasındaki ilişkinin kendisine geri dönen olguların niteliği ya da neden-sonuç arasındaki döngüsel harekettir.



