Yaklaşık olarak; 10 kişiden 4'ünde rastlanır. Reflü rahatsızlığı genel olarak ilaç ile tedavi edilmekte olup, kontrol altına alınmaktadır. Ancak kimi durumlarda cerrahi gerektirebilir. Bu rahatsızlık çok şiddetli görüldüğü zaman yaşam kalitesini önemli oranda düşürür. Hasta bireylerin şikayetiyle beraber uyumaması, sabahları halsiz ve yorgun bir biçimde güne başlamasına neden olur. Bu yüzden de reflü için bir diyet programı oluşturulmaktadır.

Reflü rahatsızlığı; oldukça dikkatli bir şekilde uygulanması gereken bir beslenme planıyla en hafif şekliyle, günlük yaşama engel olmadan kontrol altına alınacak bir hastalıktır. Reflü diyeti; reflü hastalığından muzdarip olan kişiler adına oluşturulmuş bir plandır. Mide yanması türündeki şikayetleri ve acıya neden olan başka reflü şikayetlerinin azaltılması adına hazırlanır.

REFLÜ DİYETİ LİSTESİ: REFLÜ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Reflü diyeti ve reflü diyeti planı; birey çok kilolu ise boyuna, yaşına ve metabolizma hızına göre ayarlanması gereken bir konudur. Reflü diyeti programında kızartma çeşidindeki gıdalar kesinlikle yer almamalıdır. Genel olarak beslenme planında haşlama çeşidindeki gıdalar tüketilmelidir.

Çiğ meyvelerin, mideye dokunmasıyla beraber meyveler fırınla beraber pişirilerek ya da şekersiz kompostosu yapılıp tüketilebilir. Reflü diyet planında; acı ve baharatlı gıdalar, liste içerisinde bulunmalıdır. Birey; kilo verdikçe reflü diyeti planı uygulamasında kalori oranı azaltılıp, uygun kiloya inmek gerekir. Reflü diyetinde tüketilebilecek besinler ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Sebze Çeşitleri: Domates, asit içeriğinin yüksek olmasından ötürü tüketilmemelidir. Domates dışında sebzeler, haşlanıp veya çiğ şekilde tüketilebilir.

- Meyve Çeşitleri: Meyveler arasında; armut, elma, kavun, karpuz, muz, üzüm tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak mandalina ve portakal gibi meyvelerden uzak durulması gerekir.

- Süt ve Süt Ürünleri: Yoğurt ve süt çeşidi gıdalardan kaymaklı ya da yağlı olanları tercih edilmemelidir. Bu besinlerin yağlı olanları tercih edilmelidir. Yağlı peynirler dışında az yağlı olanlar tercih edilmelidir.

- Et: Yağda kızartılan etler ya da yağlı et yemeklerinden uzak durulmalıdır. Balık, tavuk, hindi gibi et türleri; haşlama ya da fırın şeklinde tüketilmeli ve baharatsız bir şekilde kullanılmamalıdır.

- Tahıl ve Ekmek Grubu: Bulgur, esmer ekmek, kısır türü gıdaların az oranda diyetler ile tüketilmesi gerekir.

- İçecek Çeşitleri: Siyah çay, bitki çayları ve kahve tüketimi tavsiye edilmemektedir.

Reflü diyetine örnek ise aşağıdaki gibi olacaktır;

Reflü diyetini uygulayan bir kişi; kahvaltıda haşlanmış ya da tavada çok az yağ ile kızartılmış yumurta, 2 tane ceviz ya da 5 tane az tuzu bulunan zeytin, 2 adet kibrit kutusu büyüklüğünde yağsız peynir, salatalık ve 2 dilim tam buğday ekmek tüketilmelidir. Ara öğünlerde ise; 1 su bardağı ayran, 1 porsiyon meyve, 1 tane tam buğdaylı ekmek, 1 kase yoğurt tercih edilebilir.

Öğle yemeklerinde ise; baharatı bulunmayan haşlama yemeği, 1 kase az yağlı yoğurt, 2 dilim tam buğdaylı ekmek yenilmelidir. Akşam yemeğinde ise; yağsız tavuk ya da balık, 2 dilim tam buğday ekmek ve 1 bardak ayran tüketilmesi tavsiye edilir. Diyet programına düzenli bir biçimde uyulması gerekir. Sağlık açısından kaçamak yapmak doğru değildir.

1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Reflü diyeti planına uyarak; 1 hafta içerisinde minimum 2 kilo vermek mümkündür.