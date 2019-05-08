Yarın saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan toplantıya Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacak.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ilk Reform Eylem Grubu olma özelliğini taşıyor.

Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu, Türkiye’nin AB üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar ile AB ile Vize Serbestisi Diyaloğunda kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımları ele alacak. (AA)