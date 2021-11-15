Türkiye Refüje çarparak devrilen otomobilden sağ çıktılar

Refüje çarparak devrilen otomobilden sağ çıktılar

Türkiye

Refüje çarparak devrilen otomobilden sağ çıktılar

Malatya'da, refüje çarparak devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 00:59 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gonca Gürcü Gökçe yönetimindeki 44 AU 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kızı Gaye Gökçe yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Yaralanan ve araç içerisinde sıkışan anne ile kızı, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taha AYHAN/MALATYA(DHA)

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