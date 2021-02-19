Reggae müziğinin efsane ismi U-Roy hayatını kaybetti

U-Roy'un ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Neil Fraser tarafından doğrulanan ölümünü, dünya basınında geniş yer buldu. 1942 yılında Jamaika'da Jones Town'da doğan ve U-Roy, kariyerine DJ olarak başladı ve "toasting" denilen tarzın öncüsü olarak isim yaptı. Daha sonra reggae'ye yönelen U-Roy, kariyeri boyunca 20'ye yakın albüm ve çok sayıda 45'lik çıkardı.

U-ROY KİMDİR?

Karayip adası Jamaika'da müziğin kayıt ve piyasaya sürülme şeklini değiştiren ilk reggae stüdyo albümlerinden biri lan Version Galore'yi 1970'lerde John Holt'la birlikte yayınladı. U-Roy, ülkesinin tanıtımı ve sanat konusundaki başarılarından ötürü Jamaika hükümeti tarafından Üstünlük Nişanı ile ödüllendirilmişti.

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