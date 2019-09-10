Regl ağrısı nasıl geçer?

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Regl ağrısı evde nasıl geçer sorusu kadınlar tarafından çok merak ediliyor. Regl döneminde ortaya çıkan ağrılar, günlük yaşantımız üzerinde çok fazla olumsuz etkilere neden oluyor ve günlük ihtiyaçlarımızı gidermemize engel oluyor. Ağrılı regl dönemlerine dismenore de denir. Dismenore iki şekilde meydana gelebilmektedir.

Birincil dismenore, adet öncesi ve sırasında ağrı çeken kişilerde görülür. Sonradan ağrılı hale gelen normal dönemleriniz varsa, ikincil dismenore olabilir. Uterusu veya endometriozis veya uterin fibroidleri gibi diğer pelvik organları etkileyen bir durum buna neden olabilmektedir.

REGL DÖNEMİNDE NEDEN AĞRI OLUR?

Ağrılı adet dönemlerinin nedenini belirlemek her zaman mümkün değildir. Bazı insanlarda ağrılı dönemler geçirme riski daha yüksektir.

Bu riskler şunları içerir:

20 yaşın altında olmak

Ailede ağrılı dönem öyküsü var

Sigara içmek

Sahip olan ağır kanama süreleri ile

Sahip olan düzensizlikleri

Hamile kalmamış olmak

11 yaşından önce ergenliğe ulaşmak

Prostaglandin adı verilen bir hormon uterusunuzdaki astarı dışarı çıkaran kas kasılmalarını tetikler. Bu kasılmalar ağrı ve yanmaya neden olabilir. Adetin başlamasından hemen önce prostaglandin seviyesi yükselir.

Ağrılı adet dönemleri ayrıca aşağıdakiler gibi altta yatan bir tıbbi durumun bir sonucu olabilir:

Premenstrüel sendrom (PMS): PMS, adetin başlamasından 1-2 hafta önce meydana gelen vücuttaki hormonal değişikliklerden kaynaklanan yaygın bir durumdur. Belirtiler tipik olarak kanama başladıktan sonra kaybolur.

Endometriozis: Bu, rahim zarındaki hücrelerin, vücudun diğer bölümlerinde, genellikle fallop tüpleri, yumurtalıklar veya pelvisi kaplayan doku üzerinde çoğaldığı acı verici bir tıbbi durumdur.

Uterustaki fibroidler: Fibroidler rahim üzerine baskı uygulayabilen veya genellikle semptomlara neden olmasa da anormal adet ve ağrıya neden olabilen kanserli olmayan tümörlerdir.

Pelvik inflamatuar hastalık: (PID). PID, sıklıkla üreme organlarının ve ağrının iltihabına neden olan cinsel yolla bulaşan bakterilerin neden olduğu uterus, fallop tüpleri veya yumurtalıkların bir enfeksiyonudur.

Adenomyozis: Bu, uterus astarının uterusun kas duvarına yayıldığı, iltihaplanma, basınç ve ağrıya neden olduğu nadir bir durumdur. Aynı zamanda daha uzun veya daha ağır durumlara neden olabilir.

Servikal darlık: Servikal darlık, rahim ağzının o kadar küçük veya dar olduğu ve menstrüel akışı yavaşlatacağı ve rahim içinde ağrıya neden olan basıncın artmasına neden olduğu nadir bir durumdur.

REGL AĞRISI NASIL GEÇER(EVDE)?

Regl ağrısına evde uygulanabilecek yöntemler yeterli olabilir. Aşağıda vermiş olduğumuz evde denecek yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Evde yapılan tedaviler ağrılı adet dönemlerini hafifletmede yardımcı olabilir. Evde denenecek şey türleri şunlardır:

PELVİK BÖLGENİZE VEYA SIRTINIZA SICAK SU TORBASI KOYMAK

Karnına masaj yapmak

Sıcak duş almak

Düzenli fiziksel egzersiz yapmak

Besleyici hafif yemekler tüketmek

Gevşeme teknikleri veya yoga uygulamaları

İltihap önleyici ilaçlar almanızdan birkaç gün önce

vitamin ve benzeri takviyeleri almak:

B-6 vitamini takviyesi

B-1 vitamini takviyesi

E vitamini takviyesi

Omega-3 yağlı asitler

Kalsiyum

Magnezyum takviyesi

Bacaklarınızı kaldırmak veya dizlerinizi bükülmüş olarak yatmak

Ödemi önlemek için tuz, alkol, kafein ve şeker alımını azaltmak

DOKTORA NE ZAMAN BAŞVURULMALIDIR?

Regl ağrısı her ay temel görevleri yerine getirme yeteneğinizi engelliyorsa, bir jinekologla konuşmanız gerekebilir.



