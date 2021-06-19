Regl döneminde nasıl beslenmek gerekir?

Magnezyum ve demir seviyesi düşebilir. Bütün bunlar göz önüne alındığında regl döneminde sağlıklı beslenmek önemlidir. Regl döneminde doğru besin tercihleri yaparak bu dönem daha rahat geçirilebilir.

Regl döneminde yapılabilecek sağlıklı öneriler

Regl döneminde en çok karşılaşılan problemlerden biri de ödemdir. Regl döneminde ödem oluşmaması için veya oluşan ödemi azaltabilmek için yapılacakların başında tuzu azaltmak vardır. Regl dönemi yaklaştığı zamandan itibaren daha az tuz tüketilmelidir. Yine ödem atmaya yardımcı olabilecek besinlerden de destek alınmalıdır. Maydanoz, salatalık, ananas ödem atmaya yardımcı besinlerdir.

Su tüketimi, her zaman olduğu gibi regl döneminde de yeterli miktarda tüketmek gereklidir. Özellikle oluşan ödem için su içmek faydalıdır. Aynı zamanda yeterli su içmek kabızlık sorununa da iyi gelecektir.

Regl döneminde ve öncesinde çoğu kişide yaşanan bir olayda tatlı krizleridir. Bu dönemde iştah artması da yaşanabilir. Regl döneminin kilo alımı ile sonuçlanmaması için çok kalorili tatlılardan uzak durulmalıdır. Tatlı krizlerini azaltmak için lifli besinlerin tüketimine önem verilmelidir. Tam tahıllı ürünleri tüketmek ve öğünlerde bol sebze eklenerek lif alımı artırılabilir. Yapılan bir çalışmada rafine tahıllar yerine kepekli tahılların tüketimi regl öncesi semptomları azaltabileceği söylenmiştir. Bu dönemde meyvelerde tatlı ihtiyacını azaltmak için kurtarıcı tercihlerdir. Tatlı krizlerini azaltmak için miktarı çok abartmadan bitter çikolata da tüketilebilir. Tarçında kan şekerini dengeleme özelliğiyle tatlı ihtiyacını azaltabilir.

Regl döneminde magnezyum seviyesi azalabilir. Magnezyum miktarı yüksek besinleri tüketmek tatlı ihtiyacının azalmasına da yardımcı olacaktır. Muz ve yer fıstığı magnezyum içeriğiyle ara öğüne eklenerek tatlı ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. Kabak çekirdeği, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllılar, kaju, badem, yulaf magnezyum kaynaklarıdır. 38 kişiyle yapılan bir çalışmada günlük 200 mg magnezyum takviyesinin 2. uygulamada adet öncesi sıvı tutulması semptomlarını azalttığı görülmüştür.

Regl döneminde demir seviyesi azalabilir. Bu nedenle demir kaynaklarını tüketmek faydalı olabilir. Demir içeren bazı besinler, kırmızı et, yumurta, pancar, fındık, badem, kuru meyvelerdir. Aynı zamanda c vitamini demir kaynaklarıyla beraber tüketildiğinde demirin emilimini artırmaktadır. Örneğin köftenin yanına bol limonlu salata eklemek doğru bir tercih olacaktır.

Zencefil çayı, nane çayı, adaçayı gibi çaylar tüketmek regl ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Regl döneminde hafif egzersizler yapmak kramp ve ağrıları azaltabilir. 17 çalışma incelenmiş ve sonucunda düzenli egzersiz yapmanın ağrıları, kabızlık sorununu, meme hassasiyeti gibi fiziksel semptomları ve öfke gibi psikolojik semptomları hafifletmede etkili olduğu gösterilmiştir.

Regl döneminde yapılmaması gerekenler

Regl döneminde tuzu fazla tüketmek ödeme neden olacağı için olabildiğince azaltılmalıdır. Regl döneminde salamura besinlerden ve turşudan da uzak durmak gereklidir. İşlenmiş ürünler, hazır soslar ve paketli ürünlerin tüketimi de sınırlandırılmadır. Aşırı kafein alımı da regl dönemini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle kahve ve çay tüketimi azaltılmalıdır. Çok fazla rafine şeker içeren besin tüketimi de olmamalıdır. Regl döneminde alkol tüketimi de ödemi artıracağı için uzak durulması gerekenler arasındadır.