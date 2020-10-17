'Rehavete kapılmadan önlemler uygulanırsa rahat geçiririz'

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemlerinin rehavete kapılmadan sürdürülmesi halinde, toplumun kış aylarını rahat geçireceğini söyledi. "Kovid-19 için aldığımız tedbirlerin tamamı mevsimsel gripten de koruyacağı için bu önlemleri almamız, aynı zamanda da mevsimsel gripten de korunmamızı sağlayacak" diyen Gündüz, "Bunu, adeta bir taş ile iki kuş vurmaya benzetiyorum. Kovid-19 için aldığımız bütün tedbirler, mevsimsel grip için de bizi korunaklı hale getirecektir" diye konuştu.

Gündüz, Kovid-19 salgını Türkiye'de tanındıkça insanların ve sağlıkçıların hastalık konusunda deneyim kazanmaya başladığını ifade etti.

Normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması nedeniyle özellikle eylül ve ağustosta Türkiye'nin belirli bölgelerinde vaka sayılarında ciddi yükselişler görüldüğünü anımsatan Gündüz, sonrasında toplumun maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı hale geldiğini anlattı.

Önümüzdeki aylarda tekrar artışa geçebilir

Gündüz, hastalıkla mücadelede tedbirlerin önemine değinerek, "Toplumun tedbirlere sıkı sıkıya uyması, bu hastalığın bulaşmasını, artmasını engelleyecek ama bundan rehavete kapılıp da ödün verilirse önümüzdeki aylarda yine vaka sayıları artışa geçebilir. Tedbirlerle bir noktaya gelebiliyoruz. Henüz aşısı bulunmadığı, toplum bağışıklık kazanmadığı için mutlaka tedbirlere sıkı sıkıya devam etmek ve bu virüsle yaşamayı öğrenmek gerekiyor" diye konuştu.

Kovid-19'un yeni bir pik yaptığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını, zaman zaman bölgesel artışların görüldüğünü ifade eden Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kuralların sonuna kadar uygulanması, toplumun bu konuda deneyim kazanması, sıkı filyasyon yapılması gibi birtakım hızlı önlemlerle bu artışların önüne geçilerek olgu sayıları neredeyse yarı yarıya belki de daha fazla azalıyor. Tedbirler önümüzdeki aylarda da sürerse yeni bir 'büyük pik' beklememiz mümkün değil ama toplum bu önlemlere dikkat etmezse, yine rehavete kapılırsa önümüzdeki aylarda sayıların yükselmemesi de mümkün değil. Bütün önlemlerin sıkı sıkıya devam ettirilmesi, bu kışı rahat bir şekilde geçirmemizi sağlayacak.

Mevsimsel grip ile Kovid-19'un belirtilerinin birbirine çok benzediğini, her ikisinde de halsizlik, ateş ve öksürük şikayetleri olabildiğini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

Bunların birbirine karışması da çok mümkün. Klinik olarak buna tanı koymak çok zor ama hastanelerde, laboratuvarlarda birtakım tetkikler yapılarak birini diğerinden ayırmak çok mümkün.

Kovid-19 için aldığımız tedbirlerin tamamı mevsimsel gripten de koruyacağı için bu önlemleri almamız, aynı zamanda da mevsimsel gripten de korunmamızı sağlayacak. Bunu, adeta bir taş ile iki kuş vurmaya benzetiyorum. Kovid-19 için aldığımız bütün tedbirler, mevsimsel grip için de bizi korunaklı hale getirecektir.

AA