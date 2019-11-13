Rehberlik merkezlerine özel proje

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ve rehberlik konularında ailelere ücretsiz hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) güçlendirilmesi ve dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan projeyi tamamladı.

Proje ile RAM’larda görev yapan 732 rehberlik öğretmenine eğitim verildi. Dezavantajlı durumdaki 2 bin 680 aileye ulaşıldı. Ailelerin RAM’larda verilen hizmetlere ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce 20 bin broşür dağıtıldı.

67 RAM’a 151 Suriyeli gönüllü eğiticinin ‘destek personel’ olarak görevlendirilmesi yapıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye’nin 81 ilinde sayıları 242’ye ulaşan RAM’ların öğrenci ve vatandaşların hizmetinde faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. RAM’larda rehberlik öğretmenleri ile birlikte özel eğitim öğretmenleri de görev alıyor.