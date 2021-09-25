Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sınavla Müfettiş Yardımcısı alacağını duyurdu.
25 Eylül 2021, Cumartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır"açıklaması yapıldı.
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