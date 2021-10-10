Rehin aldı, kurşun yağdırdı! Şehri ayağa kaldıran anlar

Dramatik görüntüler, ABD'de bir SWAT ekibinin, 14 yaşındaki bir çocuğu kafasından vuran ve bir apartman kompleksine girip bir kadını rehin alarak barikat kuran silahlı bir kişiyle girdiği çatışma anlarını yakaladı.

Los Angeles polis memurları, kimliği belirlenemeyen bir adamın öğleden sonra karıştığı korkunç olayın ardından Cuma günü Los Angeles şehir merkezindeki Skid Row bölgesi yakınlarındaki bir binaya baskın düzenledi.









Saldırgan, önce bir adamı kafasından vurmaya çalıştı, bir işyerinde bir aileye ateş açtı ve apartman binasına girip bir kadını rehin almadan önce başka bir kadının arabasını çalmaya teşebbüs etti.

SİLAHI YÜZÜNE DAYADI, TETİĞİ ÇEKTİ...

Olay, iddiaya göre şüphelinin 8'inci cadde ve Broadway yakınlarında kaldırımda rastgele bir adama doğru yürüdüğü ve adamı çok yakın mesafeden kafasından vurmaya çalıştığı 16:10 civarında patlak verdi.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin silahı adamın yüzüne dayadığını ve tetiği çektiğini ancak 'şans eseri silahın ateşlenmediğini' söyledi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAFASINA ATEŞ ETTİ

Şüpheli oradan, Broadway'in 700 bloğunda 14 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere üç aile üyesinin bulunduğu bir işyerine girdi.

Silahını gruba doğrulttu ve ateş açtı, kurşun gencin kafasının yan tarafını sıyırarak geçti.

Silahlı adam daha sonra, bir kadını kaçırmaya çalıştığı 6th and Spring bölgesine doğru devam etti, burada araba bulamayınca 7th and Spring'e kaçtı ve burada bisiklet süren bir adamla 'mücadele etti'.

Polis, tartışma sırasında bisikletçinin zanlının kemerine uzandığını anlattığını, dolayısıyla o sırada şüphelinin hala silahlı olduğunu açıkladı.

SWAT VE K9 BİRİMLERİ ÇAĞRILDI

Polisler, bir apartman kompleksine girerek bir kişiyi rehin alan şüpheliyi kovalamaya başladı. SWAT ve K9 birimleri çağrıldı ve polis binanın içinde güvenlik kamerası görüntüleri buldu.

LAPD'ye göre, görüntülerde zanlının elinde bir silahla, koridordaki bir kadını kendisiyle gelmeye zorladığı görüldü. LAPD, "O noktada bir rehine durumumuz olduğunu biliyorduk" dedi.

Polis, ekiplerin bir pencereden şüphelinin rehinenin kafasına silah dayadığını görebildiğini söyledi. Karşı binadan bir görgü tanığı tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri, korkunç olayı saniye saniye yakaladı.

BİRKAÇ EL SİLAH SESİ DUYULDU

Videoda beyaz tişörtlü bir adam, büyük apartman pencerelerinin önünde rehinenin kafasına silah doğrultmuş halde görünüyor. Koyu renk giysili rehine, adam ayaktayken yere diz çöküyor.

Silahlı adam daha sonra kadını pencereden odanın başka bir yerine sürüklüyor. Saldırgan, yüksek bir flaş patlaması duyulmadan önce dairenin etrafında dolaşırken görülüyor.

Şüpheli daha sonra rehinesini alarak dairenin içinden koştu ve onu girişten en uzak odaya çekerek karanlıkta gözden kayboldu. En az beş SWAT timi görevlisi, silahlarını doğrultarak daireyi bastı ve birkaç el silah sesi duyuldu.

POLİS TARAFINDAN VURULDU

LAPD, "Şiddet eylemlerine inanılmaz meyilli olan şüphelinin rehineyi öldüreceğinden korkan SWAT daireye girdi" dedi. Polis, zanlının polis tarafından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

14 yaşındaki çocuk tedavi için hastaneye götürüldü, hayati bir durum olmadığı açıklandı. Durumu henüz bilinmeyen rehine de hastaneye kaldırıldı.

Polis, zanlının silahının olay yerinde ele geçirildiğini bildirdi. Ne şüpheli ne de kurbanların kimlikleri kamuoyuna açıklandı.

İKİ GÜN ÖNCE AYNI YERDE BAŞKA REHİNE VAKASI

Korkunç olay, iki gün önce başka bir rehine vakasından sadece sekiz blok ötede gerçekleşti. KTLA'nın bildirdiğine göre, Çarşamba gecesi, LAPD memurları, Arcadia Caddesi ve Spring Caddesi yakınında silahlı bir kadının olduğu şikayeti üstüne olay yerine çağrıldı.

Şüphelinin daha sonra silahlı ve elinde bir rehineyle bir çadırdan çıktığı iddia edildi. Polis, bir memurun kadını vurduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Başka yaralanma bildirilmedi.



