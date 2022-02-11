Türkiye Rehin aldılar, işkence ettiler, kadın elbisesi giydirdiler! Polis baskını ile kurtuldu

Rehin aldılar, işkence ettiler, kadın elbisesi giydirdiler! Polis baskını ile kurtuldu

Türkiye

Rehin aldılar, işkence ettiler, kadın elbisesi giydirdiler! Polis baskını ile kurtuldu

Bursa'da Y.Ç. ve 2 arkadaşı bir eve götürdükleri E.M.'nin ellerini kelepçeleyerek işkence etti. E.M.’ye, ağzına silahın namlusunu sokup tehdit ederek kadın elbisesi giydirip işkence yapan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. E.M. polislerin eve düzenlediği operasyon ile kurtarıldı.

11 Şubat 2022, Cuma 13:29 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA


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