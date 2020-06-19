Reina saldırganın eşi, duruşmaya iki çocuğu ile katıldı

Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tahliye edildikten sonra Göç İdari Merkezi Müdürlüğü'nde tutulan, Abdulkadir Masharipov'un eşleri sanıklar Zarina Naurullayeva ve Tene Traore Jandarma görevlileri eşliğinde katıldı. Duruşmaya ayrıca kadınların Masharipov’dan olan küçük kız ve erkek çocuklarını da getirdiği görüldü. Çocuklar da duruşmayı izledi. Aralarında Masharipov'un da bulunduğu tutuklu sanıklar ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Salgın sürecin uzamasına sebep oldu

Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanık avukatları corona virüs salgını nedeniyle müvekkilleriyle görüşemediklerini bu nedenle savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek süre talep ettiler. Bazı sanık avukatları da müvekkillerinin çoğunun yabancı olması nedeniyle kendilerini ifade etmekte zorlandıklarından duruşmaya fiziki olarak katılımlarının sağlanmasını, duruşma gününün salgından sonraya verilmesini istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, corona virüs salgının ne zaman biteceğinin belli olmadığını ve bunun yargılamanın uzamasına neden olacağını söyledi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Masharipov, bir diyeceği olmadığını söyledi. Masharipov'un eşlerinden Tene Traore tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında "İstediğim tek şey bu dosyanın bir an önce sonuçlanması. 3 yıldır dava devam ediyor. 2 yıl tutuklu kaldım. Çocuğumu hapiste doğurdum" dedi. Masharipov'un diğer eşi Zarina Naurullayeva ise "1 yıl önce tahliye olduk. Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldük. Orada da 1 senedir tutuklu gibiyiz. Gerçekten tahliye olmak istiyorum. Biz hiç tahliye olamadık ki. Hiçbir adalet görmüyorum" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, pandemi süreci nedeniyle avukatların müvekkilleriyle yeteri kadar görüşememeleri, savunma hazırlayamamaları nedeniyle süre verilmesine ve yargılamanın yüz yüze ilkesi gereğince duruşma tarihinde pandeminin riskine göre sanıkların duruşma salonuna getirilmesine aksi takdirde genel sağlık ilkesinin savunmadan daha olması nedeniyle sanıkların son sözlerinin SEGBİS ile alınmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Abulaiti Halike’nin tahliyesine karar verdi. Duruşma 7 Eylül tarihinde Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nun duruşma salonunda görülecek.



