Rejime ait uçak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejim güçlerine ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.

Öte yandan, 2 gün önce de yine Esad rejimine ait 2 adet SU-24 tipi savaş uçağı düşürülmüştü.

Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA



