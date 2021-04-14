Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon liralık ceza

Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon liralık ceza

Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, Google'a 296,1 milyon TL idari para cezası kestiğini açıkladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:09 Son Güncelleme:
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Rekabet Kurulu, Google'a 296,1 milyon TL idari para cezası kesti.

Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

08.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Google’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.

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