Ekonomi Rekabet Kurulu’nun Google kararları dünyada ‘Yılın En İyi Kararı’ olmaya aday gösterildi
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Rekabet Kurulu’nun Google kararları dünyada ‘Yılın En İyi Kararı’ olmaya aday gösterildi

Ekonomi

Rekabet Kurulu’nun Google kararları dünyada ‘Yılın En İyi Kararı’ olmaya aday gösterildi

Dünyada dijital platformların yol açtığı rekabet sorunları ile baş etmenin yol ve yöntemlerini tartışması her gün yeni bir boyut kazanırken Türk Rekabet Kurumu bu alanda adını dünyada duyurmaya devam ediyor.

10 Mart 2021, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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Türkiye’de Rekabet Kurulu’nun 2020 yılında Google’a karşı yürüttüğü soruşturmalarda aldığı kararlar, Global Competition Review (GCR) tarafından küresel ölçekte “Yılın En iyi Rekabet Kararı” kategorisinde aday gösterildi.

Kurul adlığı söz konusu kararlar ile “Küresel Rekabet Ödülleri” içerisinde dünya genelinde 2020’de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından yapılan en iyi uygulamalar arasında yer almayı başardı.

Rekabet Kurulu, Şubat 2020’de Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmederek Google’a yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası verip tedbir getirmişti.

Kurum Kasım 2020’de ise, küresel bazda geniş bir tartışma zeminine sahip olan konuda bir ilke imza atarak Google’ın metin/Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmetmiş, yaklaşık 197 milyon TL’lik idari para cezası vererek ve tedbir getirmişti.

GCR Awards 2021’de “Yılın İcra Eylemi”ne adaylar şunlardan oluştu:

Almanya’nın Facebook zaferi

Türkiye’nin Google kararları

Fransa’nın Google’a uyguladığı geçici tedbir kararları

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Sandoz davasını erteleme kararı

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Christopher Lischewski hakkındaki aldığı karar

Portekiz’in gıda perakendecileri hakkında aldığı karar.

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