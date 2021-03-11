Türkiye'de Rekabet Kurulu'nun 2020 yılında Google'a karşı yürüttüğü soruşturmalarda aldığı kararlar, Global Competition Review (GCR) tarafından küresel ölçekte "Yılın En İyi Rekabet Kararı" kategorisinde aday gösterildi. Kurul aldığı söz konusu kararlar ile "Küresel Rekabet Ödülleri" içerisinde dünya genelinde 2020'de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından yapılan en iyi uygulamalar arasında yer almayı başardı.

Rekabet Kurulu, Şubat 2020'de Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmederek Google'a yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası verip tedbir getirmişti.

Kurul Kasım 2020'de ise, küresel bazda geniş bir tanışma zeminine sahip olan konuda bir ilke imza atarak Google'ın metin/Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırıldığına hükmetmiş, yaklaşık 197 milyon TL'lik idari para cezası vererek ve tedbir getirmişti.

GCR Awards 2021'de "Yılın Icra Eylemi"ne adayları şunlardan oluştu:

- Almanya'nın Facebook zaferi

- Türkiye'nin Google kararları

- Fransa'nın Google'a uyguladığı geçici tedbir kararları

- ABD Adalet Bakanlığı'nın (D0.1) Sandoz davasını erteleme karan

- ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Christopher Lischewski hakkında aldığı karar

- Portekiz'in gıda perakendecileri hakkında aldığı karar.