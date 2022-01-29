Ekonomi Rekabet Kurumu’ndan staj imkanı

Rekabet Kurumu’ndan staj imkanı

Ekonomi

Rekabet Kurumu’ndan staj imkanı

Rekabet Kurumu, Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Çevrimiçi Staj Programının staj takvimini açıkladı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 21:54 Son Güncelleme:
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Rekabet Kurumu 14-25 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Çevrimiçi Staj Programının staj takvimini açıkladı. Çevrim içi olarak yapılacak olan staj programına katılmak isteyen adaylar 31 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerinde başvuruda bulunabilecek. Staj programına katılmaya hak kazanan adaylar ise 11 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden öğrenebilecek.

İHA

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