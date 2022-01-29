Rekabet Kurumu’ndan staj imkanı

Rekabet Kurumu 14-25 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Çevrimiçi Staj Programının staj takvimini açıkladı. Çevrim içi olarak yapılacak olan staj programına katılmak isteyen adaylar 31 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerinde başvuruda bulunabilecek. Staj programına katılmaya hak kazanan adaylar ise 11 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden öğrenebilecek.

İHA