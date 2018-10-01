Rekabette dijital fırsat

Gülten UĞURLU

Bankacılık, Türkiye’nin en güçlü sektörleri arasında yer alıyor. Sektörün bu sağlam yapısı, Türkiye ekonomisinin de önemli güven noktalarından birini oluşturuyor. 51 bankanın faaliyet gösterdiği sektör, 200 bine yakın kişiye de istihdam sağlıyor. Güçlü finansal yapısı ile ekonominin gözbebeği olan sektör, yenilikleri yakından takip ediyor.

TEKNOLOJİYE UYUM

Bankalar, artık yeni şube açmaktan çok dijitalleşmeye yatırıma odaklanmış durumda. Teknolojinin hızlı değişimine en çabuk uyum gösteren sektörlerin başında bankacılık geliyor. Bankacılıkta rekabet, artık dijital (internet ve mobil) üzerinden yürüyor. Günümüzde dijital kanallar, bankacılıkta destekleyici bir dağıtım kanalı olmaktan çıkıp, temel hizmet noktalarından birine dönüştü.

MALİYE AVANTAJI VAR

Böylece şubelerden yapılan işlemlerin tamamına yakınının, mobil ve internet şubeleri kanalıyla da yapılabilmesi, müşterilere zaman ve hız kazandırırken, bankalara da maliyet avantajı sunuyor. Bankalar, özellikle kredi başvurularında önemli oranda internet ve mobil kanallara yöneldi. KOBİ’ler kredi limitleri dahilinde ticari kredilerini kolay ve hızlı bir şekilde, uygun faiz oranları ile bankaların mobil ve internet kanalları üzerinden anında kullanabiliyor.

İŞLETMEYE KOLAYLIK

E-fatura, ticaret hayatında dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri. E-fatura sunduğu operasyonel kolaylıklar, fatura kabul süreçlerinin hızlanması, postalama ve evrak maliyetlerinin azalması gibi birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Bankalar güçlü teknolojik altyapıları ile bu konuda da KOBİ’lere destek oluyor. Esnaf ve KOBİ, müşterisi olduğu bankanın mobil ve internet platformu üzerinden bütün işlemlerini tek bir yerde yönetebiliyor.

HAFTA SONU KONFORU

Bankalar kendi dijital süreçlerini geliştirerek, zaman sıkıntısı çeken ama bankacılık hizmetlerine ulaşmak isteyen şirketlerin yüzünü güldürüyor. Gün içinde işlerinin başından ayrılmayan esnaf, dijital bankacılığı kullarak, rahat bir şekilde ve mesai saati kaygısı olmadan 7 gün 24 saat işlem yapabilme imkanı buluyor. Bu yolla bankacılık işlemlerini hafta sonu bile halledebiliyor.

YAPAY ZEKAYA YATIRIM

Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ve akıllı cihazların yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bankacılık sektöründe hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin alışkanlıklarında da değişimler yaşanmasına neden oluyor. Bankalar da bu taleplere cevap verebilmek için dijital bankacılıkta başta yapay zeka olmak üzere son teknolojileri yoğun olarak kullanıyor.

KOBİ'Yİ DE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Teknolojik değişime en hızlı adapte olan bankacılık sektörü, finansman ve danışmanlık desteği sunarak, müşterileri olan KOBi’lerin de dijital dönüşüm yaşayabilmelerine yardımcı oluyor. Çünkü KOBİ’lerin dijitalleşmesi; işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmenin hayatta kalabilmesini sağlıyor.

ŞİRKETLER NASIL FAYDALANIYOR

Mobil ve internet bankacılık yoluyla şirketler; kredi kartı ve ek kart başvurusu, kredi başvurusu, düzenli ödeme talimatı ve fatura ödeme talimatı verebiliyor.

EFT,havale,döviz transferi yapabiliyor.

Fatura ve vergi ödemesi, SSK ve Bağkur prim ödemesi, Kredi ödemesi, Motorlu Taşıtlar vergisi, traﬁk para cezası, TL yükleme, şans oyunları ödemesi gerçekleştirebiliyor.

Eğitim, yurt dışı çıkış, pasaport harç ödemesi, sigorta poliçesi, leasing, OGS, HGS, bağış, çek ödemesi, ticaret odası ödemesi, sürücü kursu tahsilatı, belediye ve e-devlet ödemelerini yapabiliyor.

Döviz işlemleri, vadeli hesaplar, repo işlemleri, hisse senedi işlemleri, tahvil ve bono işlemleri, altın işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Nakit avans, taksitli nakit avans, kendi kartına borç ödeme, başkasının kartına borç ödeme yapabiliyor.

Anlık kredi kullandırma, sigorta satışları mümkün olabiliyor.

Halka arz kesin talep girişi, ﬁnansal olmayan işlemlerde yapılan tüm değişiklik ve iptal işlemleri, hazine ihale işlemleri,vadesiz hesap açılışları, bilgi sorgulama (vadeli,vadesiz hesap bakiye, kredi kartı ekstresi,talimat ve fatura ödemeleri, yatırım fonu, repo, devlet tahvili/bono, hisse senedi ﬁyat sorgulama),kişisel bilgi sorgulama ve değiştirme (şifre,parola,telefon,faksvs. değiştirme),hesap makinesi (bireysel kredi hesaplama,dövizalış-satış hesaplama) işlemleride yapılabiliyor.