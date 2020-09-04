Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Muhabirler, Deren Talu’ya hakkında çıkan ‘reklam iddiası’nı sordu. O iddia şöyleydi: Serenay Sarıkaya’nın reklam yüzü olduğu şampuan markası Deren Talu’ya da teklif götürdü. Deren, projenin yıldızı Serenay diye teklifi kabul etmedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli ile eski sevgilisi Cem Yılmaz arasında 9 ay önce yaşanan ihanet hikayesiydi. Cem Yılmaz, Defne Samyeli’den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamış, Samyeli “Konduramadım” demişti.

Dördüncü anlaşma

Deren Talu bu sözleri duyunca sevgilisi Baran Tınaz’ın elini sımsıkı tuttu. Suratı bir anda asıldı, adımlarını hızlandırdı. Bu arada Serenay Sarıkaya, 2017’den beri reklamlarında oynadığı şampuan markasıyla dördüncü kez anlaştı. Oyuncunun 2.5 milyon TL aldığı söyleniyor. Sarıkaya çok konuşulan ‘reklam iddiası’na ise cevap vermek istemiyor.