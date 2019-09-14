Rekor fazla

TEMMUZDA DA SÜRDÜ

Artan ihracat ve turizm geliri, ithalattaki yavaşlama geçen yıl mayısta 58 milyar dolara kadar çıkan ve ardından her ay kademeli düşen cari açığın (döviz açığı) 14 ay sonra pozitife dönmesini sağlamıştı. Böylece haziranda, Kasım 2002’den sonra yani 17 yıllık aranın ardından yıllık cari denge 538 milyon dolar fazla vermişti. Bu seyir temmuzda da sürdü.

4.45 MİLYAR DOLAR

Temmuzda 1.16 milyar dolar cari fazla verilirken, yıllıklandırılmış bazda ise 4.45 milyar dolarla tarihin en büyük cari fazlalarından biri verildi. Merkez Bankası verilerine göre; cari fazla en son 17 yıl önce benzer seviyelere yükselmiş daha öncesinde ise 1990’lı yıllara kadar yer alan veri tarihinde 4.45 milyar doları aşan yıllıklandırılmış cari fazla görülmemişti.

HEDEFİN ÇOK ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki günkü konuşmasında “Temmuz rakamlarına baktığımızda 12 aylık dengede belki de en yüksek cari fazla rakamını göreceğiz” demişti. Bu ay sonunda güncellenmesi beklenen Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre; yılsonunda cari açığın 26 milyar dolar olması bekleniyordu. Ancak ekonomi yönetimi ve ekonomistler açığın yılsonunda resmi hedeflerin oldukça altında kalacağı konusunda bir süredir hemfikirler.

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