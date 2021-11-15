Rekor miktarda ele geçirilmişti! İstenen ceza belli oldu

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 16 Haziran’da Mersin Limanı’na gelen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde uyuşturucu maddelerden 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş., oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin uyuşturucu ithal etme suçundan 45'er yıldan 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

KOKAİNİN DEĞERİ YAKLAŞIK 63 MİLYON DOLAR

Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede operasyona dair ayrıntılar da yer aldı. Şüpheli konteynerlerin yolculuk başından beri takibe alındığının belirtildiği iddianamede, Mersin Limanı’nda yapılan operasyondaki aramada 4 narkotik köpeğiyle detaylı arama yapıldığı belirtildi.

Yapılan aramada iki noktada toplamda 1 ton 300 kilogram kokain bulunduğu belirtilen iddianamede "Firmanın daha önceki muz sevkiyatlarına bakıldığında tüm konteynerlerin Mersin Serbest Bölge'deki iş yeri deposuna alındığı ve konteynerlerdeki muzların depoya indirildiği ve transit gönderilmek üzere TIR'lara aktarım yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kokain cinsi uyuşturucunun yakalandığı konteynerlerin de firma deposuna gideceği ve uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı, ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte; aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır” ifadelerine yer verildi.

Muz ithalatı adı altında kente uyuşturucu getirildiği belirtilen iddianamede ayrıca ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar ve ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu detayı da vurgulandı.

MERSİN(DHA)