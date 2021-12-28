Türkiye Rekor miktarda ele geçirilmişti! Operasyon başlatıldı

Rekor miktarda ele geçirilmişti! Operasyon başlatıldı

Türkiye

Rekor miktarda ele geçirilmişti! Operasyon başlatıldı

Brezilya’da geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye merkezli bir firmaya ait özel jette ele geçirilen 1 ton 300 kilogram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firmanın İstanbul’daki merkezine operasyon düzenlendi.

28 Aralık 2021, Salı 01:22 Son Güncelleme:
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Ağustos ayının ilk haftasında Brezilya’da özel bir jette ele geçirilen 1 ton 300 kilogram uyuşturucuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı öğrenildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin jetin kiralandığı firmanın İstanbul’daki merkezine akşam saatlerinde operasyon düzenlediği öğrenildi. Söz konusu firmanın İstanbul’daki merkezinde arama yapıldığı ve bazı kişilerin “şüpheli“ sıfatıyla gözaltına alındığı iddia edildi.

Türkiye merkezli bir holdingin bünyesinde faaliyet gösteren özel havayolu şirketine ait jet, bu yılın ortalarında İspanyol uyruklu kişilere kiraya verilmişti. Söz konusu jette Brezilya polisi tarafından ağustos ayı başında yapılan aramada onlarca bavul içerisinde yaklaşık 1,3 ton kokain ele geçirildiği duyurulmuştu. O tarihte yapılan baskında uçaktaki bir İspanyol yolcu ve mürettebat gözaltına alınmıştı.

İSTANBUL (İHA)

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