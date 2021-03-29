Rekor 'staj' başvurusu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, program kapsamında 135 bini aşkın öğrencinin 3.5 milyonun üzerindeki veriyi e-Devlet’ten çekmek suretiyle, 26 ayrı başlıkta kayıt işlemini tamamladığını söyledi.

3 BİN İŞVEREN

Salim Atay, “1800’ü kamu kurumu, kalanı özel sektör olmak üzere 3 bine yakın işveren, öğrencilere staj tekliflerini sunacak” dedi. Adaylar, sunulan teklifler arasından kendileri için en uygun olanları tercih ederek kısa dönem stajlarına başlayabilecek. Staja başlayan öğrencilerin sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.

İlgili Haberler Okurken işi de öğren! Kamuda staj fırsatı



