Ekonomi Rekor 'staj' başvurusu

Rekor 'staj' başvurusu

Ekonomi

Rekor 'staj' başvurusu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın ‘Staj Seferbirliği’ programına başvurular 22 Mart’ta tamamlanmıştı. İkincisi düzenlenen programa rekor başvuru geldi.

29 Mart 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, program kapsamında 135 bini aşkın öğrencinin 3.5 milyonun üzerindeki veriyi e-Devlet’ten çekmek suretiyle, 26 ayrı başlıkta kayıt işlemini tamamladığını söyledi. 

3 BİN İŞVEREN 

Salim Atay, “1800’ü kamu kurumu, kalanı özel sektör olmak üzere 3 bine yakın işveren, öğrencilere staj tekliflerini sunacak” dedi. Adaylar, sunulan teklifler arasından kendileri için en uygun olanları tercih ederek kısa dönem stajlarına başlayabilecek. Staja başlayan öğrencilerin sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.

İlgili Haberler
Okurken işi de öğren! Kamuda staj fırsatı


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Emeklilik tarihi şubat 2022
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Hakan Çelik
Bursa dünyanın birinci liginde
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kartla harcama çılgınlığına psikolojik önlem!
Bilal Emin Turan
Oral Çalışlar
Ismarlama Kürt Partisi
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Borçlar nasıl bitecek?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaşlı bakım turizmi Türkiye için fırsat