Rekor talep! Ucuz konuta 3 günde 130 bin başvuru

Dar gelirliye yönelik 100 bin konut projesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başvuruların 16 Aralık'ta başladığı projeye, 3 günde 130 bin talep geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bu, ne kadar talebin olduğunu da açık ve net bir şekilde gösteriyor” dedi. Başvuruların 15 Ocak 2020’ye kadar devam edeceği projede 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için 1000 lira başvuru ücreti alınıyor.

100 bine çıktı

Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile ‘İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı’ düzenledi. Toplantıda sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler veren Kurum, “50 bin sosyal konuta 638 bin başvuru gelmişti. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 50 bin olan yıllık üretimimizi, 100 bine çıkaracak adımlarımızı attık” diye konuştu.

10 ayda 31 bin konut

TOKİ’nin 2003-2019 yılları arasında yaklaşık 160 milyar lira yatırımla 857 bin konut ürettiğini belirten Bakan Kurum, “Sosyal donatılar dahil edildiğinde 1 milyonun üzerinde bağımsız bölüm inşa ettik. Piyasa şartlarında ev alamayan dar gelirli, sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olup 3.5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturduk. Bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik, 42 bin 161 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Halen 317 şantiyemizde yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatıların inşası devam ediyor” diye konuştu.