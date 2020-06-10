Dünya Rekorların kadını Sullivan

Rekorların kadını Sullivan

Dünya

Rekorların kadını Sullivan

Eski NASA astronotu Kathy Sullivan, uzayda yürüyen ilk kadın olmasının ardından şimdi de 'dünyanın en derin noktası'na ulaşan ilk kadın olarak tarihe geçti.

10 Haziran 2020, Çarşamba 10:34 Son Güncelleme:
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Jeolog olan 68 yaşındaki Sullivan, Mariana Çukuru’ndaki dünyanın en derin noktası olarak bilinen ‘Challanger Deep’e daldı. Limiting Factor isimli sualtı aracıyla okyanusun 11 kilometre altına dalan Sullivan, bunu gerçekleştiren sekizinci kişi oldu. 2012 yılında ünlü sinema yönetmeni James Cameron da dalış yapmıştı.

Kathy Sullivan, uzay yürüyüşünü 1984’te gerçekleştirdi.


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