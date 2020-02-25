Rekortmen babanın acı sonu

Hindistan’da Ramjeet Ragav, 94 yaşında ve 96 yaşında baba olmuştu. Dünyanın en yaşlı babası rekorunu üst üste kırmıştı. Eşi de 60 yaşında olan Ragav, eski bir güreşçi olduğunu ve baba olmak için kendisini çok dinç hissettiğini söylüyordu. Ragav’ın 2008’de doğan ilk oğlu, 2013’te annesinin kucağından kaçırılmıştı.

104 yaşındaydı

Kısa süre sonra eşi de küçük oğluyla evi terk etmişti. 104 yaşındaki Ragav, önceki gün evinde içtiği sigarayı söndürmeyince yatağı tutuştu. Can havliyle kaçmayı başardı. İlk müdahaleyi komşuları yaptı. Ancak aldığı yanık yaraları nedeniyle öldü.