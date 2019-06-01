Rekorun ayak sesleri: 4 ayda 8,7 milyon turist

Türkiye, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.22 artışla 8 milyon 735 bin 268 turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; turizmde nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artış yaşandı. Yılın en yüksek artışı nisanda gerçekleşti. Nisanda Türkiye’yi 3 milyon 293 bin 176 turist ziyaret etti.

RUSYA İLK SIRADA

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya ve Rusya’dan gelen ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre büyük artışlar gösterdi. Almanya’dan gelen turist sayısındaki artış yüzde 50’lere ulaşırken, Rusya’da yüzde 35’i bulan artışlar görüldü. Nisanda yüzde 34 artış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer aldı.

ALMANLAR COŞTU

Alman turist sayısındaki artış yüzde 50’yi buldu. Yüzde 48 artış ve 376 bin 59 turistle Almanya, en çok turist gönderen ikinci ülke oldu. Yüzde 27 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve Gürcistan izledi. Almanya aylık bazda ikinci olsa da ilk 4 aylık verilere göre yüzde 20 artış ve 803 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Bulgaristan ise ikinci sırada. Bunda Euro’daki artış nedeniyle Bulgar vatandaşlarının alışveriş için Türkiye’yi tercih etmesinin etkili olduğu ifade ediliyor