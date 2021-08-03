Venezuelalı Yulimar Rojas (25), Tokyo Olimpiyatları’nda ‘Kadınlar Üç Adım Atlama’ yarışında 15.67 metrelik derece yaptı. 1995’ten bu yana kırılamayan 15.50 metrelik atlayış rekorunu kırdı. Üstelik Rojas, ülkesinin olimpik altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu da oldu. Rojas’ın bu tarihi başarısının arkasında ise sıradışı bir hikaye yatıyor. Voleybolcu olmak isteyen Rojas, her şeyin bir gün Facebook’ta karşısına çıkan arkadaşlık önerisiyle başladığını söylüyor. Facebook’un yapay zekalı algoritması, sporla ilgilenen Rojas’a Kübalı efsanevi uzun atlamacı Ivan Pedroso’yu önerdi.

2015'TE TANIŞTILAR

Pedroso, Rojas’ın arkadaşlık isteğini kabul etti. Rojas, ona hayranlığını belirten bir mesaj attı. O günden sonra iletişimde kaldılar. Pedroso, Rojas’ı 2015’te İspanya’ya antrenmanlarına davet etti. Rojas’taki atlama yeteneğini keşfeden Pedroso, onun antrenörlüğünü üstlendi. İkilinin yakaladığı uyum altın madalyayı getirdi. Rojas, “Zamanında yaşadığım yerde oynayacak kadın voleybol takımı bulamamıştım. Facebook üzerinden Ivan ile tanışmak hayatımın dönüm noktası oldu. Artık bir altın madalyam var. Hayallerimi gerçekleştirmek paha biçilmez bir duygu” dedi.

Yulimar Rojas, Rio 2016’da da gümüş madalya kazanmıştı.

ÜÇ ADIM ATLAMA NEDİR?

Atletizmin bir dalıdır. Yeterince hızlanabilmek ve 10 santimetrelik sıçrama tahtasından olabildiğince uzağa fırlayabilmek gerekir. Üç aşaması vardır. Atletin yükseldiği ayağının üstüne düştüğü ilk adım, ağırlığını öbür ayağına kaydırdığı ikinci adım ve atlayış.