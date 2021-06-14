Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu, trafik kazasında yaralandı

Kütahya'da Sakıp Sabancı Caddesi'ne girmek isteyen Mehmet Keskin idaresindeki otomobille, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu’nun da bulunduğu Abdullah Taktakoğlu yönetimindeki makam aracı çarpıştı.

Kazada, Rektör Kavuncu ile birlikte sürücüler Mehmet Keskin, Abdullah Tatakoğlu ve Firdevs Gölçek yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA(DHA)



