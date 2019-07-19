Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ tarafından bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı

19 Temmuz 2019, Cuma 19:44
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Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekilerle Keban ilçesinde Saklıkapı Kanyonu gezdiği sırada yaralı baykuş buldu.

HAYVAN HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

Rektör Demirdağ yaralı baykuşu inceledikten sonra , jandarma ekiplerine teslim ederek Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderdi. 

Yaralı hayvanın tedavi altına alındığı öğrenildi. 

İHA

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