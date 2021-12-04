İngiltere'deki doktorlar polise ulaştı, hastaneye patlayıcı imha ekibi gönderildi. Ameliyatla alınan tanksavar mermisindeki mühimmatın aktif olmadığı belirlendi.

Doktorlar, ameliyatla mermiyi hastanın rektumundan başarıyla çıkardı. Patlayıcı imha ekibinin incelemelerinde merminin II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 57 milimetrelik tanksavar mermilerinden olduğu tespit edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, kimliği paylaşılmayan hastanın askeri teçhizatlara meraklı olduğu ve bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu bildirildi.

Hastanın doktorlara "mermiyi yere koyduğunu, daha sonra ayağının kaydığını ve merminin üstüne düştüğünü, merminin de rektumuna girdiğini" söylediği ifade edildi.

Öte yandan oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı hastanede ziyaretçilerin ve hastaların güvenliğinin sağlanması için gerekli protokoller uygulandı.

Ordudan yapılan açıklamada hastaneye gönderilerek mermiyi inceleyen imha ekibinin, mühimmatın aktif olmadığını ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını tespit ettiği bildirildi.

Gloucestershire Polisi'nin açıklamasındaysa ekibin incelemelerini tamamladığı ve merminin tehlike teşkil etmediğini belirttiği doğrulandı.

Hastane, talihsiz hastanın taburcu edildiğini ve sorunsuz şekilde iyileşmesinin beklendiğini duyurdu.