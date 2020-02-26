Rembrandt’ın ikonik tablosuna ‘Gece Devriyesi’ operasyonu

Rembrandt’ın Gece Devriyesi adlı başyapı bilimsel bir bakış açısıyla restore ediliyor.

AkzoNobel’in Amsterdam’daki Rijksmuseum ile gerçekleştirdiği işbirliği Rembrandt’ın uyguladığı gizemli tekniği ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Restorasyonla Rembrandt’ın resimlerindeki eşsiz boya formülasyonları, uyguladığı teknik ve gizemli tarif bilimsel olarak ortaya çıkarılacak.

Restorasyonu özel bir ekip gerçekleştiriyor

Temmuz 2019’da hayata geçirilen Gece Devriyesi Operasyonu kapsamında, Rembrandt’ın özel bir cam muhafaza içinde tutulan meşhur tablonun kapsamlı bir şekilde araştırılması ve korunması için, bir dizi çığır açan araç ve teknikten yararlanılıyor. Rijksmuseum’dan araştırmacı, konservatör ve restoratörlerinden oluşan özel bir proje ekibi, Hollanda içi ve dışındaki müze ve üniversitelerin yanı sıra, AkzoNobel’in renk uzmanları ile de yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Tarihinin en büyük ve en yenilikçi koruma çalışması

Rembrandt’ın başyapıtının, tarihinin en büyük ve en yenilikçi koruma çalışmasından geçirildiği proje kapsamında, iki ortak, tabloyu mümkün olan en iyi şekilde koruyup restore etmek için bilgi birikimleri ve deneyimlerini birleştiriyorlar. İşbirliğinin hız kazanması ile birlikte, son olarak odaklanacakları üç kilit alan belirlediler.

Böylesine çığır açan bir projede Rijksmuseum ile birlikte çalışmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirten AkzoNobel Baş Teknoloji Sorumlusu Klaas Kruithof, “Eskiyi yeni ile kaynaştırarak, farklı düşünebilir, farklı davranabilir ve yenilikçi bilgi birikimimizi beklentilerin ötesine geçmek için kullanarak tabloların korunması alanında birçok olasılık ile dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayabiliriz,” şeklinde konuştu.

Restorasyon Gece Devriyesi adlı esere yeni bir perspektif kazandıracak

Rijksmuseum Koruma ve Bilim Bölümü Başkanı Robert van Langh ise şunları söyledi:

“En başından itibaren, Gece Devriyesi Operasyonu konusunda AkzoNobel ile ortaklığa gitmenin son derece mantıklı olduğunun farkındaydık. Şimdi de, bilimsel bir bakış açısından nasıl ilerleme kaydedebileceğimizin ince detaylarına girmeye başlıyoruz. Başta renk ve boyanın yaşlandırılması olmak üzere, ortak ilgi alanlarına sahibiz ve üzerinde çalışacağımız projelerin Gece Devriyesi adlı esere yeni bir perspektif ve anlayış düzeyi kazandırılmasına yardımcı olacağından eminiz.”

Rembrandt’ın boya formülasyonlarının tarifi gizemini koruyor

Restorasyon projesinde yer alan Bilim insanları, gelecek iki yıl içinde aşağıda yer alan projeler üzerinde çalışmayı planlıyor:

- Rembrandt’ın eşsiz boya formülasyonlarını nasıl yarattığını daha iyi anlayabilmek için, ressamın impastolarının yeniden yaratılması; çünkü kesin tarif gizemini korumaya devam ediyor.

- Tabloların fotoğraf ve dijitalizasyonunu iyileştirmek üzere, özel renk kalibrasyonu tasarlanması. Sistemde, aynı zamanda özellikle çok koyu bir renk paletinin bulunduğu Gece Devriyesi’nde kullanılan spesifik renklere göre de ince ayarlar yapılacak.

- Aydınlatma koşullarının ve ortamın renk algısı üzerindeki etkisini de dikkate alarak, AkzoNobel’in en son sanal renk görüntüleme teknolojilerini kullanarak Gece Devriyesi’nin seyir deneyimin iyileştirilmesine yardımcı olunması

Rembrandt’ın impastoları yeniden yaratılacak

Rembrandt’ın meşhur impastolarını nasıl yarattığının anlaşılması, reoloji ile pratik boya uygulama davranışı arasındaki ilişkiye dair daha iyi bir iç görü kazanılmasını da sağlayacak.

Rembrandt’ın çalışmalarında bulunan üç farklı pigmentli impasto boyalar seçilecek ve farklı perspektiflerden incelenecek.

Ismarlama renk kalibrasyonu tasarlanacak

Gerek Gece Devriyesi’nin gerekse diğer 17. yüzyıl Hollanda tablolarının profesyonel fotoğraflarında rastlanan ortak bir sorunun üstesinden gelmeyi hedefleyen ikinci projenin odağında ise renk kalibrasyonu bulunuyor. Bu fotoğraflar, eserlerdeki koyu alanların sürekli aydınlatılmasına, dolayısıyla da, müze katalogları ve diğer yayınlarda söz konusu tabloların yanlış gösterilmesine neden oluyor. Bu şekilde, 17. yüzyıl Hollanda tablolarının fotoğraflanmasında kullanılacak, ısmarlama bir renk kalibrasyon kartının tasarlanması hedefleniyor.

İzleme deneyimi iyileştirilecek

Bu projede, AkzoNobel’in renk ve ışık yansıtırlığı konusundaki uzmanlığından yararlanılacak. Gece Devriyesi’ndeki boya eskidiğinden, birçok detayın ayırt edilmesi de zorlaşıyor. İzleme deneyiminin iyileştirilebilmesi için, hiperspketral ve tayfsal ışınımölçer verilerinin analiz edilerek yerel aydınlatmada tablonun görünürlüğünün iyileştirilmesinde kullanılabilecek değişiklikler teklif etmek üzere, fizik tabanlı simülasyonlar kullanılması planlanıyor.

Rijksmuseum ve AkzoNobel uzmanları, şirketin Hollanda’nın Sassenheim şehrinde bulunan merkezinde bir araya gelerek Gece Devriyesi Operasyonu ortaklığı için heyecan verici olasılıkları ele aldılar. “Bu, renk konusundaki uzmanlığımız ile tarihi bir projeye katkıda bulunmamız için inanılmaz bir fırsat sunuyor,” diyen AkzoNobel Kıdemli Renkbilimcisi Erix Kirchner, “Gece Devriyesi, sadece Hollanda kültürü değil, tüm sanat tarihi açısından ikonik bir tablo. Dolayısıyla, bu projede yer almamız, sektörde referans olmamız konusunda epey şey söylüyor,” diye ekledi.

Gece Devriyesi Operasyonu’nu, rijksmuseum.nl/nightwatch adresini ziyaret ederek canlı takip edebilirsiniz.