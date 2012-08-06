Renault, Brezilya’daki Motor Üretim Kapasitesini Yüzde 25 Artırıyor

Renault, Brezilya’daki motor fabrikasının üretim kapasitesini 2013 yılında yüzde 25 oranında artıracak ve 400 bin motordan 500 bin adetlik üretim kapasitesine geçmek üzere mevcut binaların yüzölçümü 5 bin metrekare genişletilecek.

Ayrton Senna üretim merkezinde 1999 yılında hizmete alınan bu fabrikada 335 bin 813 adedi 2011 yılında olmak üzere toplam yaklaşık 2,5 milyon motor üretildi. Bu motorların 1,2 milyonundan fazlası da Güney Amerika pazarlarına ihraç edildi.







Renault Grubunun ikinci büyük pazarı olan Brezilya, Renault Grubunun uluslararası büyüme stratejisinin temel noktalarından birini oluşturuyor. Duster ve Sandero modellerinin başarısıyla Renault, 2012 yılının ilk yarısında Brezilya’da yüzde 6,8 pazar payı ile en çok ilerleme gösteren marka oldu. Renault, 2016 yılında yüzde 8’lik pazar payına ulaşmayı hedefliyor.







Renault’nun Curitiba’daki Ayrton Senna üretim kompleksinde üç fabrikası var: Bir binek otomobil fabrikası, bir ticari araç fabrikası ve bir motor fabrikası. Curitiba binek ve ticari araç fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 280 bin adedin üzerinde. Carlos Ghosn tarafından geçtiğimiz Ekim ayında açıklandığı gibi üretim kapasitesi 2013 başından itibaren yılda 100 bin araç artacak.

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