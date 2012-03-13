Renault Cenevre’de elektrik devrimini sergiledi!

82. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Renault’nun anahtar teslimi 15.700 € fiyatıyla herkes için erişilebilir ve günlük kullanımlar için ideal %100 elektrik motorlu olarak tasarlanan ilk otomobili ZOE’nin ve Renault kalitesinin sembolü olan Yeni Mégane ailesinin ilk gösterimleri gerçekleştiriliyor.

15 mart 2012’den itibaren Renault Yetkili Satıcıları’nda 6 990 €’luk satışa sunulacak Twizy de tüketiciyle buluşuyor. Renault’nun yeni mekanik stratejisinin ürünleri olan benzinli Energy TCe 90 ve Diesel Energy dCi 90 düşük yakıt tüketimleri ve CO2 değerlerine sahip motorlarını da vitrine çıkarıyor… Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar “« Renault - Drive The Change 2016 » planı çerçevesinde, özü hayatımızın evrelerini esas alan tasarım stratejisinin ürünleri Cenevre Otomobil Fuarı’nda göz dolduruyor. Renault’nun çevre taahhüdünü somutlaştıran elektrik motorlu ZOE’nin lansmanı yeni bir çağın başlangıcına damgasını vuruyor: Herkes için elektrikli araç çağı. %100 elektrikli, %100 eğlenceli Twizy ise elektrik motorlu araç devrimini sürdürüyor. Renault kalitesinin amiral gemisi Mégane ailesi yeni tasarımıyla sağlamlık ve detay işçilik kalitesiyle müşterilerimizin beğenisini kazanmaya devam edecek. Markamızın F1’deki teknolojik mükemmelliği seri üretim yepyeni Energy motorları ile CO2 salımını %25 azaltarak çevreci kimliğini vurguluyor.” dedi.

ZOE herkes için elektrik motorlu araç çağını açıyor

82. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı vesilesiyle, Renault anahtar teslimi 15.700 € fiyatıyla herkes için erişilebilir ve günlük kullanımlar için ideal %100 elektrikli olarak tasarlanan ilk otomobil ZOE’yi tanıtıyor. ZOE, kullanım kolaylığı, menzil ve mültimedlya alanlarında altı dünya ilki ile en ileri teknolojileri içeriyor.



Elektrik motorlu araç devrimi Twizy ile devam ediyor

Sadece 450 kg ile, Twizy bir otomobile göre en az iki kez daha hafif. Doğrudan bir direksiyona sahip araç bir otomobil gibi, daha da eğlenceli kullanılıyor. 2,34 m uzunluk ve 1,23 m genişlik ile, Twizy şehir içi kullanım için ideal. İki tekerlekliye yakın ancak artı olarak bir otomobilin güvenliği de var : Twizy dört tekerleğiyle sağlam ve emniyet kemerleri, sürücü hava yastığı…. gibi otomobil teknolojilerine sahip. Twizy’nin boyutları, üç tekerlekli bir scooter’unkinden biraz daha fazla. Elektrikli motoruyla kompakt ve canlı olan araç, bir otomobile göre çok daha çevik. Şehir içinde, bu durum özellikle bir bekleme yeri arayışında kazanılan zaman sayesinde mini bir şehirliye göre yolda % 25 daha az zaman demek. Twizy kaldırıma dik park edebilecek tek dört tekerlekli : kollarınızı yana açın, uzunluk açısından park etmeniz için daha fazla yer gerekmiyor !



Yeni Energy Motorları: Performansın hizmetindeki yenilikler…

Renault, Cenevre’de Energy ailesinin iki yeni motorunun tanıtımını yapıyor : benzersiz üç silindirli benzinli turbo Energy TCe 90 ve 2011 Frankfurt Fuarı’nda tanıtılan Energy dCi 110’un türevi dizel motor Energy dCi 90. Bu iki yenilik, sadece on altı aydır başlatılan Energy ailesinin motor seçeneğini sekize taşıyor.





Yeni Megane ailesi : Renault markasının kalite sembolü...

Sürüş keyfi, tutumluluk, tanınmış güvenirlik üç yeni motor seçeneğiyle ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda vitrine çıkıyor. Müşterileri tarafından beğeni toplayan, Mégane 2012 koleksiyonunun tarzı daha fazla modernliğe doğru hafifçe gelişim gösteriyor. Ön yüzde artık Mégane 2012 koleksiyonuna yeni bir ışıklı imza katan LED gündüz ışıklarını bulunuyor. Izgara, siyah parlak kaplama ve krom dokunuşlarla bezeniyor. Yeni Mégane, Stop&Start teknolojili yeni Dizel Energy dCi 110 motoru ve benzinli Energy TCe 115 (119 g / km CO2) ve Dizel Energy dCi 130 (104 g / km) olmak üzere üç yeni Energy motor seçeneğini sunacak ilk model. GT ve GT-Line versiyonları ise bumerang şeklindeki özel LED imza, kırmızı dikişli döşeme, inç tabanlı spor direksiyon simidi, kapı eşikleri ve Renault Sport imzalı ön panel çubuğu ile göz dolduruyor.



Renault’nun yeni kimliği yolunu çiziyor...

Dört konsept araçtan sonra ve yeni Clio’yu beklerken, tasarım stratejisi şimdiden yollardaki yeni Twingo ve Cenevre’de tanıtımı yapılan ZOE ile seri üretilen araçlarda somut hale geliyor.



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