Renault Megane makyajlandı

Ülkemizin en çok satan otomobillerinden biri olan Megane makyajlandı. Üçüncü jenerasyonu ile yollarda olan Megane, yeni geliştirilen 1,5 litre Energy dCi 110hp ve 1.6 litre Energy dCi 130hp dizel motorlar ve yepyeni 1.2 litre Energy TCe 115hp benzinliden oluşan üç yeni motor seçeneği sayesinde sınıfının en tutumlu otomobili oldu. Makyajlı Megane bundan sonra Megane Collection olarak anılacak.

Megane Collection, Mart 2012’den itibaren Avrupa’da, ardından 2012 içinde ise başta Türkiye, İsrail, Fas, Cezayir, Tunus, Güney Afrika, Rusya ve Arjantin gibi ülkeler olmak üzere, tüm dünyada satışa sunulacak.



Daha teknolojik görünüyor!

Megane Collection’un tasarımı hafif şekilde değiştirilerek daha modern bir görünüşe kavuştu. Ön yüz bundan böyle Mégane Collection için yeni imza olan LED’li gündüz farını içeriyor. Parlak siyah renkli tampon krom dokunuşlarla bezendi. Jantları tamamen yenilendi. Bu unsurların hepsi Renault’un başlıca önceliklerinden biri olan kalite hissine verilen önemi ortaya koyuyor. İç mekân, çift tonlu deri/alkantara paket dahil üç farklı ambiyansta sunulan yeni döşemelerle zenginleşti. Bose versiyonu başlı başına bir donanım paketi haline geldi. Öte yandan, GT ve GT-Line versiyonları da diğerlerinden ayırt ediliyor: Bumerang şeklindeki özel LED ışıklar, kırmızı dikişli döşeme, parmak dayama kabartılı spor direksiyon simidi, Renault Sport imzalı kapı eşikleri ve torpido paneli çıtaları ile GT ve GT-Line versiyonları Renault Sport ailesine ait olduklarını gururla sergiliyor. Bunların dışında Mégane Collection’la beraber modelin renk paletine Majorelle (çivit) mavi ve sedef beyazı eklendi.



Megane Collection sürüş keyfi ile tasarrufu birleştiren Energy tip üç yeni motor seçeneğinin kullanıldığı ilk model oldu. Renault’un F1’deki deneyimine dayanan yeni nesil “downsizing” uygulamasını esas alan araçların hepsinde yavaşlama/fren anında fren enerjisi geri kazanımlı Stop&Start sistemi bulunuyor. Özenli bir akustik geliştirmeye konu olan Energy motor seçenekleri hafif ve tok bir sese sahipler. Ses emisyonları yerini aldıkları motorlara kıyasla yarı yarıya azaltıldı.

İlk direkt enjeksiyonlu benzinli turbo motor Renault Energy TCe 115 performans ve tasarruf avantajlarını bir araya getiriyor. 1.6 16V’nin yerini alacak olan 1198 cm3 lük bu yeni blok, 115 hp güç ve yüzde 90’ı 1650 devir/dakikadan itibaren mevcut 190 Nm’lik maksimum torkla artan performanslar sergiliyor (+5bg, +40Nm). Motor, esnekliği ve dizel motorları aratmayan düşük devirdeki ataklığı ile dikkat çekiyor. Pazarın en performanslı 1.2 litrelik motoru olan Renault Energy TCe 115 aynı zamanda yüzde 25 oranında düşen yakıt tüketimi sayesinde tutumluluğu ile dikkat çekiyor. Bu motorlarla donatılan Mégane Collection, bu sınıftaki benzinli bir model için rekor sayılacak şeklide NEDC standardına göre 100 kilometrede sadece 5.3 litre yakıt tüketiyor, yani 100 kilometrede yaklaşık 1.5 litrelik bir tasarruf sağlıyor. CO2 emisyonları kilometrede 119 gram ve 1 000 km’nin üzerindeki menzili ise dizel modellerle elde edilen mesafelere yaklaşıyor.



Megane Collection aynı zamanda üst düzey sürüş keyfi ile pazarın en düşük yakıt tüketimini birleştiren iki dizel motora sahip olacak.

Megane gamında en çok satılan motor tipi olan 1.5dCi, ilk kez geçen yıl Energy dCi 130 ile başlatılan teknolojik içeriği devralarak, karma parkurda yaklaşık yüzde 12 düşüş gösteren 3,8 l/100 km yakıt tüketimi ve 95 g’ın altındaki CO2 emisyonları ile köklü bir dönüşümden geçti. Bu durum Mégane’ı enerji etkinliği konusunda sınıfının en iyi 3 modeli arasında konumlandırıyor. Modelin performansı artan motor torku sayesinde korundu (260 Nm, yani 1750 devir/dakika’dan itibaren mevcut ilave 20 Nm).

130 hp güç ve 320 Nm tork üreten pazarın en güçlü1.6 litrelik Dizel motoru büyük bir sürüş keyfi sağlıyor ve 1750 devir/dakikadan itibaren canlı ve etkin ara hızlanmalarla farkını ortaya koyuyor. Mégane’da, bu motor eski 1.9 dCi 130 motora kıyasla karma parkurda yüzde 20 düşüş gösteren 4.0lt/100 km yakıt tüketimi ve kilometrede sadece 104 gramlık CO2 emisyonları ile Fransa’da çevre primi almaya hak kazanmış.



Günlük yaşamda güvenliği artırmak, sürüşü kolaylaştırmak ve kabin konforunu maksimuma çıkarmak Renault için her zamankinden daha fazla öncelikli durumda.

Renault, Scénic ve Grand Scénic’te olduğu gibi, Mégane Collection’da Visio System®’ine yer verdi. İç dikiz aynasının arkasında ön cam üzerine sabitlenen bir kameradan oluşan bu sistem gece görüş alanını genişletiyor ve ilk kez bu modelde sunulan çift işlevselliği sayesinde sürücünün dikkatli ve uyanık kalmasını sağlıyor.

Gece araç kullanmak, özellikle diğer kullanıcıları rahatsız etmeden görüş alanını en iyi seviyede tutmak amacıyla aracın aydınlatma sistemini her an yol koşullarına göre adapte etmek açısından özel bir dikkat gerektirir. Visio System® gece görüş alanını genişletiyor. Aracın önünde yer alan bölge kamera tarafından sürekli olarak taranıyor. Harici ortam aydınlığının zayıf olması ve başka bir araç veya ışık kaynağının algılanmaması halinde, uzun huzmeli farlar 45 km/h hızdan itibaren otomatik olarak devreye giriyor. Visio System® böylece sürücüyü bu zorunluluktan kurtararak aracın farlarının aydınlatma şiddetini otomatik olarak uyarlıyor (kısa / uzun huzmeli far geçişleri). Bu otomasyon uzun huzmeli farlarla 4 ila 5 misli daha uzun süre boyunca yol gidilmesini sağlıyor. Görüş alanı böylece artıyor (30metreye karşın 100 m menzille) ve herhangi bir engele çarpma riski azalıyor.

Şeritten istem dışı çıkılması hali genellikle sürücünün dikkatinin azaldığını veya uyuduğunu gösterir; bu durum özellikle otoyollarda en önemli kaza sebebidir. Sinyal vermeden şerit değiştirildiğinde, sürücü hem sesli ve hem de gösterge paneli üzerindeki ışıklı uyarıyla ikaz edilir.

Yeni tip yokuşta kalkış yardım sistemi ile özellikle bayan sürücülerin korkulu rüyası olan yokuşlar artık kabus olmaktan çıkıyor. Hidrolik park freni ile bağlantılı olarak çalışan sistem sürücünün geri kaymadan kalkış yapabilmesini sağlamak amacıyla gerekli zaman olan birkaç saniye süresince fren sitemindeki basıncı koruyor. Makyajla beraber eklenen otoyol modu sinyali ise sürüş konforunu artırıyor: Sinyal kolu üzerine hafif bir dokunuş şerit değişimini haber vermek için üç sinyallik bir dizini başlatıyor. Park yardım sistemi ise geri görüş kamerası ile zenginleştirildi. Sürücünün doğru manevra yapmasını sağlamak amacıyla aracın yakın çevresi ve yörüngesi hassas bir şekilde görüntüleniyor. Öte yandan, çift bölgeli otomatik klimada artık iç mekânın hava kalitesini kontrol eden ve kabin havalandırmasını otomatik olarak başlatan bir kirli hava sensörüne sahip.



Mégane Collection’da modelin başarısına katkıda bulunan tüm teknolojiler korundu. Yeni R-Plug&Radio+ müzik sistemi üzerinden telefon edilebiliyor veya bluetooth, aux, USB girişleri üzerinden müzik dinelenbiliyor. Mégane Collection’da Carminat TomTom® navigasyon sistemi ve LIVE hizmetleri (trafik ve yol koşulları hakkında anında bilgilendirme sistemi) ile gerçek zamanlı navigasyona ve doğal ses kalitesi veren özel Bose® ses sistemine de sahip olabileceksiniz. Palencia (İspanya) fabrikasında üretilen Mégane Collection, en üst kalite seviyesini garantilemek için zorlu üretim standartlarına uygun olarak üretiliyor.

2011 yılında tüm dünyada 235 000 adet ve 2008 sonundaki ilk lansmanından bu yana toplam 730 000 adet üretilerek Renault markasının en çok satılan modeli olan Mégane bugün kendi sınıfında güvenilirlik liderleri arasında yer alıyor. Bu güvenilirlik sadece basında kabul görmekle kalmıyor aynı zamanda bu modeli liste başına koyan ADAC ve diğer bağımsız dış kuruluşlar tarafından da takdir ediliyor.

Renault tarafından 2003 yılında başlatılan sürekli geliştirme yaklaşımı kapsamında, Mégane III’te ilk bir yıl içindeki arıza oranı öncüsüne kıyasla yüzde 40 azaltıldı.



Megane R.S. Collection

Megane gamının en heyecan verici üyesi olan Mégane R.S Collection bundan böyle Dynamic Management kontrol sistemi ile ilave 15 beygir gücü ve 20 Nm tork elde edilebiliyor. Spor mod devredeyken, gaz pedalına daha hassas tepki veren araç Trophy özel koleksiyon değerleri olan 265 hp/ 195 Kw’lik toplam güce ve 360 Nm’lik torka erişebiliyor. Renault Sport’un bu yeniliği özellikle pistte pilotun ihtiyaçlarına göre Mégane R.S.’in potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra, Mégane R.S.’in motor sesi üzerinde de yeniden çalışıldı. Daha açık egzoz susturucu ve takviyeli ses borusu Mégane R.S. Collection tüm devirlerde yüksek tınılı tok bir ses veriyor.

Estetik açıdan bakıldığında, ön yüzün ifade gücü arttırıldı: Renault Sport modellerin amblemi olan F1 spoiler iki kez altı LED’li yeni bir ışık rampası barındırırken, ön farlar siyah bir maske taşıyor. Merkezlerinde R.S. logosu yer alın 18 inç alaşımlı yeni jantlarla (yarı parlak veya mat siyah) Trophy versiyonu kökenli jantlar Mégane R.S Collection’da kullanılmaya başlandı. Yeni bir opsiyon olan R.S. Kırmızı Tasarım paketi, F1 spoiler üzerinde kırmızı bir şerit, kasa yan çıtaları ve arka hava difüzörü içeriyor. İç mekânda, farklı ambiyansların kalitesi yenilenen seçeneklerde kendini gösteriyor. Karbon koltukların (kumaş veya deri) dikişlerinde ve torpido panelinin şerit bandında kırmızı renk hakim. Açık gri/karbon çift tonlu opsiyonel yeni deri döşeme iç mekâna seçkin bir atmosfer kazandırıyor. Renault Sport tutkunları da böylece Recaro spor koltuklar (kumaş veya deri) ya da kabinde sarı rengin hakim olduğu bir ambiyansı tercih edebilecekler. Sportif donanım orta konsol ile havalandırma çerçeveleri üzerindeki siyah lake kaplama ve kapı içlerinin karbon görünüşlü giydirmeleri ile tamamlanıyor.

Sıra dışı nitelikleri sayesinde, Mégane R.S., C sınıfının en çok satılan yüksek performanslı coupesi. Araç, Ocak 2010’daki lansmanından bu yana Avrupa’da ve ayrıca Rusya, Arjantin, Şili, Avustralya Japonya ve Güney Afrika dahil tüm dünyada 12 500 müşterinin gönlünü kazandı. Haziran 2011’de 8 dakika ve 8 saniye ile kırdığı Nürnburging pist rekorunun sahibi olan araç, ayrıca Nordschleife pistinde de en hızlı önden çekişli model unvanını kazandı. Dünya basını tarafından alkışlanan Mégane R.S. 4 ödül aldı ve sürücüsüne sağladığı keyif ve heyecan duygularıyla sürekli olarak en prestijli süper araçlarla karşılaştırılıyor. Ayrıca, – büyük ölçüde seri modelden türetilen– Mégane R.S. N4 kendi sınıfında Belçika ve Almanya Ralli şampiyonluğunu kazanarak yarışlarda da Renault Sport Mégane R.S.’in yüksek potansiyelini kanıtladı.

