Rengarenk bir koleksiyon Dream Angels

Baştan çıkarıcı detayları renklerin zarafetiyle harmanlanlayarak, muhteşem bir koleksiyon hazırlayan Victoria’s Secret, günlük stilinize yeni bir soluk getiriyor. Dream Angels koleksiyonundaki eşsiz dantel detayları, hayallerinizi pastel renklerin ihtişamından güç alarak renklendiriyor. Dream Angels koleksiyonundaki Demi, Push-up, Wicked ve Longline modelleri, her zevk ve ihtiyaca hitap ediyor.

Victorias’s Secret yaza hazır siluetler için en sevilen sütyenlerin tamamlayıcısı olacak üç yeni külot modeli ile karşınıza çıkıyor. Thong, Hipster ve Cheekini modelleri ile, yazın da feminen tarafınızı unutmamanız gerektiğini hatırlatılıyor.

Yenilenen Dream Angels koleksiyonu renk ve beden alternatifleriyle 6 Temmuz itibariyle Victoria’s Secret raflarında yerini alıyor.