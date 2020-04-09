Rengarenk çantalar ile tarzınızı tamamlayın
Tasarımında konforu ön planda tutan Victorinox, geniş haznesi, dayanıklı yapısı ve farklı renk alternatifleriyle yeni çanta alacaklara veya çantasını yenilemek isteyenlere Sport Pilot sırt çantasını sunuyor.
09 Nisan 2020, Perşembe 14:34 Son Güncelleme:
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Victorinox’un geliştirdiği Sport Pilot sırt çantası, kapasite ve kalitesiyle göz dolduruyor. Çanta, dolgulu omuz askıları sayesinde yükü sırtınızdan omuzlarınıza eşit bir şekilde dağıtıyor.
Dolgulu arka panel ve ayarlanabilir omuz askıları ile yükünüzü taşırken, kendinizi rahat hissedeceğiniz sırt çantası ile ister okulda ister kampta isterseniz seyahatlerinizde eşyalarınız artık yük olmaktan çıkıyor.
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