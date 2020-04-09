Rengarenk çantalar ile tarzınızı tamamlayın

Victorinox’un geliştirdiği Sport Pilot sırt çantası, kapasite ve kalitesiyle göz dolduruyor. Çanta, dolgulu omuz askıları sayesinde yükü sırtınızdan omuzlarınıza eşit bir şekilde dağıtıyor.

Dolgulu arka panel ve ayarlanabilir omuz askıları ile yükünüzü taşırken, kendinizi rahat hissedeceğiniz sırt çantası ile ister okulda ister kampta isterseniz seyahatlerinizde eşyalarınız artık yük olmaktan çıkıyor.