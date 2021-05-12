Rengarenk çubuklar (Oyun)

MALZEMELER

Karton yumurta kutusu, renkli guaj boyalar, maket bıçağı ve tahta çubuklar veya dondurma çubukları Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Rengarenk bir oyuna hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak çocuğunuzla birlikte karton yumurta kutusunun her bir yumurta için ayrılan bölmenin taban kısımlarını istediğiniz renklerde boyayınız. Bu boyadığınız bölmelere maket bıçağı yardımı ile düz çizgi şeklinde delikler açınız. Tahta çubukların üst kısımlarını bölmeler için seçtiğiniz renklerde boyayınız. Çocuğunuzdan çubukları renklerine göre bölmelere yerleştirmesini isteyiniz.