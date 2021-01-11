Etkinlik Rehberi Rengarenk tokalar oyunu

Rengarenk tokalar oyunu

Etkinlik Rehberi

Rengarenk tokalar oyunu

Çocuğun renkleri eşleştirmesi bilişsel gelişimine katkı sağlarken çizip, kesme işleri de ince motor becerilerinin gelişimine katkı sağlayacaktır.

11 Ocak 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Malzemeler:

Tuvalet kağıdı rulosu, makas,

renkli kalemler, yapıştırıcı, A4 kağıdı ve

renkli tokalar / Yaş: 3+


Nasıl oynanır?

Çocuğunuzla birlikte kağıdın üstüne tokalarla aynı renklerde dikdörtgenler çizip, içlerini boyayın. Boyadığınız dikdörtgenleri kesip, iki uç kısmını birbirine yapıştırarak küçük alt ve üst tabanı olmayan silindirler elde edin. Bu şekilleri ruloya yapıştırın. Şimdi çocuğunuzdan tokaları, onlarla aynı renklerde olan silindirlere takmasını isteyin. Bakalım çocuğunuz doğru eşleştirebilecek mi?

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