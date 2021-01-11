Rengarenk tokalar oyunu

Malzemeler:

Tuvalet kağıdı rulosu, makas,

renkli kalemler, yapıştırıcı, A4 kağıdı ve

renkli tokalar / Yaş: 3+





Nasıl oynanır?

Çocuğunuzla birlikte kağıdın üstüne tokalarla aynı renklerde dikdörtgenler çizip, içlerini boyayın. Boyadığınız dikdörtgenleri kesip, iki uç kısmını birbirine yapıştırarak küçük alt ve üst tabanı olmayan silindirler elde edin. Bu şekilleri ruloya yapıştırın. Şimdi çocuğunuzdan tokaları, onlarla aynı renklerde olan silindirlere takmasını isteyin. Bakalım çocuğunuz doğru eşleştirebilecek mi?





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