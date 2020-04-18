Türkiye Rengi değişince inceleme başlatıldı

Rengi değişince inceleme başlatıldı

Türkiye

Rengi değişince inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Sır Barajı göletindeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

18 Nisan 2020, Cumartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sır Barajı'nın renk değişimi görülen kısmından dün numune alındığı belirtildi. Numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Denetimde baraja su girişini sağlayan üç derede de inceleme yapıldı. 3 derede de herhangi bir kirlilik olmadığı, derelerin sularının açık renkli ve temiz görünümlü aktığı yerinde tespit edildi. Laboratuvar sonuçlarına göre bölgede yaşanan renk değişiminin sebebi netleşecek. İddia edildiği gibi bölgede kirlilik varsa sebep olanlar hakkında adli ve idari süreç başlatılacak."

AA

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