Renk çarkı (Oyun)
Çocuklar ara-bul oyunlarını oldukça sever. Bu oyun sayesinde çocuklar hem renkleri pekiştirecek, hem de kendilerini bir dedektif gibi hissedecekler!
25 Haziran 2021, Cuma 11:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Karton, pastel boya, mandal, maket bıçağı. Yaş: 4-6
NASIL OYNANIR?
Kartonu bir daire şeklinde kesin. Daireyi 6 eşit parça olacak şekilde doğada bulabileceğiniz renklere göre boyayın. Çocuğunuzdan dışarıda bu renklerde materyal toplamasını ve mandal ile çarka tutturmasını isteyin. Bunlar renk renk çiçekler ve yapraklar olabilir! Bu renk çarkını evdeki eşyalar ile de yapabilirsiniz.