Renk çarkı (Oyun)

MALZEMELER

Karton, pastel boya, mandal, maket bıçağı. Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR?

Kartonu bir daire şeklinde kesin. Daireyi 6 eşit parça olacak şekilde doğada bulabileceğiniz renklere göre boyayın. Çocuğunuzdan dışarıda bu renklerde materyal toplamasını ve mandal ile çarka tutturmasını isteyin. Bunlar renk renk çiçekler ve yapraklar olabilir! Bu renk çarkını evdeki eşyalar ile de yapabilirsiniz.