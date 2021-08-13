Renk takibi oyunu

MALZEMELER

2 adet şeffaf dosya, kâğıt, boya kalemleri, tahta kalemi

NASIL OYNANIR?

Bir kâğıda toplam 3x5 toplam 15 adet olacak şekilde daireler çizip içlerini farklı renklerde boyayın. Aynısının mini bir versiyonunu da yapın. Her iki versiyonu şeffaf dosya içerisine koyun. Mini versiyona tahta kalemi ile çocuğunuzun büyük kâğıtta çizmesini istediğiniz yönergeyi çizin. Çizdiğiniz çizgileri bir peçete yardımıyla silebilirsiniz. Oyun Yaz-Sil olması sayesinde farklı yönergelerle tekrar tekrar kolaylıkla oynanabilir.