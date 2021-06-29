Renk yakalama (Oyun)





MALZEMELER

Farklı renklerde fon kartonları, makas, yapıştırıcı, kalem.

NASIL OYNANIR?

Öncelikle sizin ve çocuğunuzun iki elinin sığacağı kadar 2 parça karton kesiniz. Bu kartonlara çocuğunuz ile birbirinizin ellerini çizin. Daha sonra daha farklı renk kartonlardan bu parçanın etrafına karışık şekilde mini parçalar kesin ve renkleri karışık şekilde yapıştırın. Çocuğunuzla karşılıklı oturun. Ellerinizi yerleştirin ve bir elinizi bir renge koyun ve çocuğunuz kendi kartonundan o rengi bulup yüksek sesle rengin adını söylesin. Tempoyu arttırın ve sıraları değişin!