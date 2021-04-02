Renkleri doğru yerleştir (Oyun)
Hafıza oyunları çocukların görsel tarama, planlama, uzamsal bellek yeteneklerini geliştirir.
02 Nisan 2021, Cuma 12:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Karton bardak, renkli dil çubukları veya renkli kalemler / Yaş: 4-5
NASIL OYNANIR?
Karton bardaklara farklı renklerdeki dil çubuklarını yerleştirin. Çocuğunuzun 15-20 saniye bakmasına izin verin ve çubukları çıkarın. Çocuğunuzdan çubukları ilk hali gibi yerleştirmesini isteyin. Bardak ve renk sayısını arttırarak işleri zorlaştırabilirsiniz!