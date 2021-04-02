Etkinlik Rehberi Renkleri doğru yerleştir (Oyun)

Renkleri doğru yerleştir (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Renkleri doğru yerleştir (Oyun)

Hafıza oyunları çocukların görsel tarama, planlama, uzamsal bellek yeteneklerini geliştirir.

02 Nisan 2021, Cuma 12:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER

Karton bardak, renkli dil çubukları veya renkli kalemler / Yaş: 4-5

NASIL OYNANIR?

Karton bardaklara farklı renklerdeki dil çubuklarını yerleştirin. Çocuğunuzun 15-20 saniye bakmasına izin verin ve çubukları çıkarın. Çocuğunuzdan çubukları ilk hali gibi yerleştirmesini isteyin. Bardak ve renk sayısını arttırarak işleri zorlaştırabilirsiniz!

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Anne – çocuk etkinliklerinde yeni bir gün
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder